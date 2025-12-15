Pioggia e forte vento creano i primi disagi: possibili allagamenti nella S.P. 90 tra Siliqua e Uta e la protezione civile raccomanda la massima prudenza. Codice giallo per parte del sud Sardegna, l’ondata di maltempo annunciata dagli esperti si è presentata puntuale le prime ore del pomeriggio. Piove e soffia vento forte: il caldo anomalo, che sino a ieri ha permesso ai più temerari di fare il bagno al mare, è stato spazzato via improvvisamente dalla perturbazione che caraterizzerà anche le prossime giornate.

Per chi percorre la sp 90, le istituzioni raccomandano di prestare la massima prudenza alla guida per possibili allagamenti della carreggiata.