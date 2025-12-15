Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani martedì 16 Dicembre Dopo una giornata nuvolosa, la pressione si rafforzerà determinando ampie schiarite in serata. I venti saranno deboli e il mare molto mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite con ampi rasserenamenti in serata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 18°C e la minima di 15°C. I venti saranno tesi al mattino e moderati al pomeriggio, provenienti da Sud-Sudest per tutta la giornata. Il mare sarà mosso. Si prevede allerta meteo per il vento. A Sassari la giornata sarà nuvolosa con nubi in aumento in serata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 17°C e la minima di 12°C. I venti saranno tesi al mattino e provenienti da Sudest, moderati al pomeriggio e provenienti da Sud-Sudest. Si prevede allerta meteo per il vento. A Oristano la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 19°C e la minima di 11°C. I venti saranno tesi al mattino e provenienti da Sudest, moderati al pomeriggio e provenienti da Sud-Sudest. Il mare sarà poco mosso. Si prevede allerta meteo per il vento. A Nuoro la giornata sarà molto nuvolosa al mattino con deboli piogge, e poco nuvolosa in serata. Sono previsti 2mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 13°C e la minima di 10°C. I venti saranno tesi al mattino e provenienti da Est-Nordest, moderati al pomeriggio e provenienti da Nordest. Si prevede dunque un martedì nuvoloso, con venti tesi al mattino e temperature che arriveranno a massime di 19°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba