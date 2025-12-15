Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani martedì 16 Dicembre Dopo una giornata nuvolosa, la pressione si rafforzerà determinando ampie schiarite in serata. I venti saranno debol i e il mare molto mosso . Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite con ampi rasserenamenti in serata . N on sono previste piogge . La temperatura massima sarà di 1 8 ° C e la minima di 1 5 °C. I venti sarann o tesi al mattino e moderati al pomeriggio , provenienti da Sud - Sudest per tutta la giornata. Il mare sarà mosso. Si prevede allerta meteo per il vento. A Sassar i la giornata sarà nuvolosa con nubi in aumento in serata . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 7 °C e la minima di 12 °C. I venti sarann o tesi al mattino e provenienti da Sudest, moderati al pomeriggio e provenienti da Sud-Sudest . Si prevede allerta meteo per il vento. A Oristan o la giornata sarà in prevalenza poco nuvolos a. Non sono previste piogge. La temperatura massim a sarà di 1 9 ° C e la minima di 1 1 ° C. I venti sarann o tesi al mattino e provenienti da Sudest , moderati al pomeriggio e provenienti da Sud-Sudest . Il mare sarà poco mosso. Si prevede allerta meteo per il vento. A Nuoro la giornata sarà molto nuvolosa al mattino con deboli piogge, e poco nuvolosa in serata . Sono previsti 2mm di pioggia . La temperatura massima sarà di 1 3 ° C e la minima di 10 °C. I venti sarann o tesi al mattino e provenienti da Est- Nordest, moderati al pomeriggio e provenienti da Nordest. Si prevede dunque un martedì nuvoloso , con venti tesi al mattino e temperature che arriveranno a massime di 1 9 °C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba