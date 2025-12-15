Tragedia al pronto soccorso dell’ospedale Marianna Giannuzzi di Manduria. Una ragazza di soli 19 anni, Giulia Todaro, si era recata in ospedale per un forte mal di testa.

La ragazza, accompagnata dai genitori, lamentava dolori da un paio di giorni ma erano stati attribuiti a cause innocue. Arrivata al pronto soccorso è stata subito presa in cura dal personale ma è svenuta poco dopo. Inutili i numerosi tentativi di rianimazione della 19enne. Da quanto emerso fino a questo momento si tratterebbe di una tragica morte naturale. La famiglia, nonostante la proposta da parte dello stesso ospedale, non ha voluto richiedere l’autopsia.