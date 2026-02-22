Tragedia familiare a Pollenza, in provincia di Macerata. Un ragazzo di 20 anni ha picchiato violentemente la madre al culmine di una lite, poi si è dileguato in auto. I fatti risalgono a venerdì sera, giorno del compleanno del ragazzo. Stando a quanto ricostruito, sarebbero stati i vicini a far scattare l’allarme, sentendo le urla della donna. All’arrivo delle forze dell’ordine, il giovane era già fuggito.

Il ragazzo sarebbe stato inquadrato dalle telecamere di videosorveglianza e la sua auto ritrovata ieri pressi del porto di Civitanova Marche.

Questa mattina, come confermato da La Presse, la tragica scoperta: i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno ritrovato in mare attorno a mezzogiorno il corpo senza vita del 20enne.

Grave ancora la madre, colpita più volte soprattutto al volto, ma non sarebbe in pericolo di vita.