L’anticipazione è stata del giornale Indip, oggi la polemica aperta con le parole di Pietro Pittalis di Fi: “Apprendo con soddisfazione da un organo di stampa l’ardita svolta automobilistica decisa, certamente dopo lunga riflessione, dalla presidente della Regione Alessandra Todde. Così il coordinatore regionale di Forza Italia Pietro Pittalis. Cosciente dello stato pietoso delle strade sarde, che condannano i cittadini a disagi e pericoli infiniti, la presidente-dice Pittalis-ha fatto la scelta più coraggiosa e ha deciso di dare il buon esempio: cambia l’auto presidenziale. E per viaggiare comoda e sicura non bada a spese; tanto le spese non sono sue, ma di tutti i sardi. Sceglie quindi una lussuosa ammiraglia e, stando alla dettagliata ricostruzione dei giornalisti, la paga, anzi la fa pagare ai sardi, ben più del normale prezzo di mercato. Ok presidente, il prezzo è giusto, anche se non capiamo per chi. Non male per una spietata moralizzatrice del malcostume dei politici, degli altri s’intende. Non resta, conclude Pittalis, che augurarle buon viaggio, parafrasando il grande Fortebraccio: si aprì la portiera della supercar e non scese nessuno. Era la Todde”, conclude ironicamente Pittalis.