Samassi, sinergia di forze per salvare il cucciolone che ha vegliato per ore l’amico morto sul ciglio della strada: le istituzioni si sono subito attivate, il cane ora è tra le braccia del veterinario della Asl. Il vicesindaco Giacomo Onnis ha allertato immediatamente Anas, il 122 di Sanluri il veterinario di competenza che è giunto da Arbus. La ciclista, che ha notato i cani, ha atteso l’arrivo delle forze preposte assieme ad altri automobilisti di passaggio che sino fermati lungo la provinciale che conduce a Vallermosa.
“Il cane soccorso ha le zampe anteriori fratturate – spiega la ciclista – spero che venga adottato, è dolcissimo”.
La storia ha commosso in tanti e dimostra la grande attenzione verso il benessere animale, sia da parte dei cittadini che delle istituzioni.
