Un 39enne musicista residente in paese, è stato arrestato ieri dai carabinieri di Decimomannu in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Cagliari, a seguito di una richiesta di aggravamento avanzata dai militari.

Il provvedimento odierno scaturisce dagli accertamenti effettuati dai carabinieri che hanno documentato ripetute violazioni alle prescrizioni imposte dalla precedente misura cautelare del divieto di avvicinamento e di comunicazione con l’ex compagna.

L’uomo, nonostante l’applicazione del braccialetto elettronico, ha continuato con condotte moleste e persecutorie nei confronti della vittima, tali da indurre l’Autorità Giudiziaria a disporre una misura più restrittiva. E’ stato quindi sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, come disposto dal Giudice.

L’arresto rappresenta un ulteriore sviluppo della vicenda che aveva già portato, lo scorso 13 settembre, all’esecuzione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla compagna, con l’applicazione del braccialetto elettronico. Tale misura era stata adottata a seguito della denuncia presentata dalla donna, che aveva riferito di essere vittima, anche in presenza del figlio minore, di episodi di minacce e ingiurie da parte del compagno, condotte che si sarebbero protratte per diversi anni, dal 2016 sino a oggi.