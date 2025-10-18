Dramma a Perugia. Un ragazzo italiano di origini albanesi di 23 anni è stato trovato senza vita nel parcheggio della facoltà di Economia e Matematica dell’Università di Perugia.

Il delitto sarebbe avvenuto la notte scorsa, probabilmente al culmine di un litigio, e il giovane è stato accoltellato alla gola.

L’allarme è scattato questa mattina attorno alle 4 e 30 ma per il 23enne era troppo tardi. Gli inquirenti stanno seguendo varie piste per chiarire l’accaduto. Come riportato da Perugia Today, alcuni ragazzi avrebbero già fornito elementi importanti alle forze dell’ordine. Si crede infatti che all’origine dell’omicidio possa esserci una discussione fra due gruppi di giovani finita in tragedia.