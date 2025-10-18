“Stiamo dando il massimo per stimolare il giusto conferimento e per facilitare i cittadini in una pratica virtuosa. Il nostro obiettivo è chiaro: avere una Città più pulita e decorosa nel rispetto dell’ambiente”.

Un significativo potenziamento della rete di raccolta urbana, un passo concreto verso una città più pulita, decorosa e attenta alle esigenze ambientali: l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Tommaso Locci ha implementato la dotazione cittadina con nuove installazioni. 10 nuovi raccoglitori specifici per le deiezioni canine, un incremento volto a sostenere il decoro pubblico e il rispetto delle aree verdi. 22 nuovi cestini multi-scomparto (suddivisi per secco, vetro, carta e plastica) installati nei vari parchi, per rendere la differenziazione un gesto semplice anche durante i momenti di svago.

​Ulteriori cestini in Piazza Gennargentu, per una maggiore copertura in un punto nevralgico della città. 13 nuovi cestini differenziati distribuiti in vari punti strategici del tessuto urbano.

“La novità più rilevante, e di cui andiamo particolarmente fieri, è l’installazione di 4 raccoglitori per MICRO RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) e PILE esauste. Questi punti di raccolta specializzati sono stati posizionati strategicamente davanti ai plessi scolastici di Via San Gavino Monreale, Monte Linas, Argentina e Capo D’Orso. ​Questa iniziativa è stata resa possibile anche grazie alla preziosa collaborazione della Dirigente scolastica, Lisa Cao, che ringraziamo per aver compreso l’importanza di educare le nuove generazioni a una corretta gestione di questi rifiuti particolari fin dalla giovane età” spiega l’assessore all’Ambiente Saverio de Roma.

Un appello, infine: “Chiediamo a tutti i residenti la massima collaborazione per valorizzare al meglio queste nuove infrastrutture e per fare della cura dell’ambiente un impegno condiviso”.