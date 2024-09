Pericolo lungo la Sp 4 a San Sperate, ciclista senza luci vivo per miracolo

Il racconto giunge da una docente di Monserrato, M.P. 51 anni, e il fatto è avvenuto venerdì sera mentre rincasava a Serramanna dopo aver sostenuto il collegio dei docenti. “Ho evitato per miracolo l’uomo, era buio e in curva. Ho frenato di colpo e chi era dietro di me, per fortuna, manteneva una buona distanza di sicurezza. Mi sono spaventata tantissimo e non è la prima volta che succede”. L’ennesima, infatti, che giunge da chi alla guida incrocia ciclisti o spericolati a bordo di monopattini elettrici lungo le strade extraurbane. Non solo: pedoni che transitano a bordo strada, le macchine sfrecciano a velocità e, soprattutto al calar del sole, la visibilità si riduce notevolmente. Ecco così che l’impatto può essere inevitabile, con gravi conseguenze per gli imprudenti e gli automobilisti che rimangono coinvolti nel sinistro.