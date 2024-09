Pirri, le serrande del Conad rischiano di abbassarsi per sempre

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Interviene la Presidente della Municipalità Maria Laura Manca sulla questione del centro commerciale che, pian piano, da polo frequentatissimo e di ritrovo per tutti i cittadini dell’hinterland cagliaritano è diventato un luogo fantasma, disseminato di negozi che hanno dovuto cedere alla crisi. Ora anche il supermercato ( https://www.castedduonline.it/a-cagliari-il-cimitero-della-citta-mercato-conad-alza-bandiera-bianca-dopo-un-anno-74-lavoratori-sperano-di-salvarsi-a-elmas/ ): “Vorrei esprimere la mia personale solidarietà e quella della Municipalità a ciascuna persona coinvolta e alle loro famiglie. La perdita del lavoro è un evento doloroso e traumatico. Voglio sperare che si possa trovare ancora una soluzione di rientro al lavoro per tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori coinvolti.

Apprezzo per come la Regione Sardegna ed in particolare l’Assessora Desiré Manca stiano dal primo momento seguendo le sorti della vertenza, puntando innanzitutto sulla riuscita del tavolo di confronto tra le parti, tutt’ora in corso.

Il nostro impegno sarà determinato nel sostenere qualsiasi percorso che possa favorire la soluzione positiva della vertenza”.