Cagliari, Antonello Fiori presidente del comitato regionale dell’Automobile Club Italia

All’unanimita’ dei voti, Antonello Fiori già Presidente dell’Automobile Club Cagliari è stato eletto nuovo Presidente del Comitato Regionale ACI Sardegna dai Presidenti degli AA.CC della Sardegna riuniti per l’ occasione nella sede dell’Automobile Club di Cagliari .

Giulio Pes di San Vittorio Presidente dell’ Automobile Club di Sassari , e’ stato riconfermato nel Consiglio Generale Aci , in rappresentanza della Sardegna.

In qualita’ di rappresentante dello sport automobilistico nell’ isola , Antonello Fiori avra’ anche il compito di garantire la partecipazione della Federazione Sportiva Automobilistica al CONI Regionale . Esprime soddisfazione Fiori per il prestigioso incarico ricevuto dai colleghi ,sottolineando il fatto che si tratti di un traguardo significativo per l’ Automobile Club di Cagliari che attraversa attualmente una importante fase di ricostruzione e di rilancio , pone inoltre l’ accento sulle molteplici sfide che attendono l’ Aci , ma si ritiene fiducioso che proseguendo il lavoro svolto dall’ amico e predecessore Giulio Pes di San Vittorio si otterranno grandi risultati “.

Sara’ estremamente importante proseguire il dialogo con tutte le istituzioni e gli enti proposti a riprova del fatto che lo Sport , oltre alla competizione agonistica riveste un ruolo cruciale nella sicurezza stradale, infatti spesso molti dei protocolli di sicurezza adottati nella guida stradale e in altri studi vengono prima testati nel corso delle manifestazioni sportive e con gli stessi atleti che partecipano alle gare . A riprova di tutto cio’, durante il Rally del Sulcis Iglesiente alcuni dei piloti sono stati oggetto di un importante studio da parte della ” Facolta’ di Medicina e Chirurgia dell’ Universita’ degli Studi di Cagliari ” dal titolo ” Rumore e vibrazioni negli equipaggi da Rally, modificazioni della forza e dei tempi di reazione “. L’ obiettivo e’ riferito al campo della medicina del lavoro mediante la raccolta di dati allo scopo di quantificare gli effetti biologici delle vibrazioni e del rumore. Questi dati si sono rivelati fondamentali per la ricerca nel campo della medicina del lavoro .

Importante e’ del resto il ruolo della Sardegna ricoperto nel panorama delle manifestazioni automobilistiche nazionali ed internazionali a partire dal Rally Italia-Sardegna evento valido per il Campionato Mondiale Rally , nonche’ da altri quattro rally di rilievo di cui due validi per il Campionato Europeo . Senza tralasciare inoltre un Campionato Italiano di Rally storico , due Campionati Italiani di velocita’ in salita , un Campionato italiano di Slalom ed una gara atipica sperimentale di portata internazionale.

Un’ attivita’ intensa ,quella intrapresa dall’ Automobile Club Italia, nella quale il nuovo Presidente del Comitato Regionale Sardegna Antonello Fiori avra’ l’ occasione di fornire il suo importante contributo in termini di esperienza , competenza e grandissima professionalita’.