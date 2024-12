La scoperta è stata fatta da un cittadino, le istituzioni hanno subito preso in carico la situazione. A raccontare l’accaduto è Callisto Spiga che spiega: “Durante una passeggiata nell’argine di via G.Cesare, proprio alla fine del percorso abbiamo notato questa situazione abbastanza pericolosa, infatti qualcuno ha rimosso il chiusino in cemento di una specie di vasca, abbastanza profonda e piena d’acqua, a rischio per bambini o animali. Con l’aiuto di una cittadina lo abbiamo riposizionato, tuttavia il manufatto può essere solo appoggiato ma non si incastra essendo più grande dell’apertura. Quindi può essere sempre rimosso facilmente”. Un serio pericolo che, per fortuna, è stato scongiurato da chi non si è voltato ma ha prontamente segnalato, a istituzioni e altri cittadini, la profonda vasca non messa in sicurezza come dovrebbe.