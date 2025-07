Per Pula, Sarroch, Domus de Maria fine dell’emergenza: l’acqua è nuovamente potabile. La Asl ha dato il via libera a utilizzare nuovamente il bene primario per usi alimentari, le ultime analisi, infatti, confermano che i parametri sono rientrati nella norma. Dopo giorni di disagi e malesseri a causa dell’acqua con eccesso anche di manganese, che ha impedito a cittadini e turisti di utilizzare l’acqua dei rubinetti per bere e cucinare, oggi la bella notizia diffusa dai Comuni interessati che hanno immediatamente revocato l’ordinanza emessa per la tutela della salute pubblica.

L’emergenza era nata in seguito all’utilizzo dell’acqua del Cixerri, non pura come quella di Mulargia che, a causa di un guasto nella condotta idrica, era stata momentaneamente sospesa. Dopo giorni di attese e proteste, l’emergenza è rientrata e l’acqua è nuovamente potabile.