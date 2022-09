Pellegrini a piedi da Olbia a Cagliari, nasce il “Cammino di Bonaria”

Il Cammino di Bonaria al centro del colloquio tra Paolo Truzzu e Antonello Menne. È stata una visita di cortesia ma allo stesso tempo l’occasione per gettare le basi per rendere reale il progetto del “Cammino di Bonaria”.

Il Sindaco di Cagliari ha, infatti, ricevuto nella mattina di oggi, nel suo ufficio del Palazzo Civico di via Roma, Antonello Menne che già un anno fa ha prima pensato e poi “testato” il lungo tragitto che unisce idealmente la Basilica di San Simplicio a Olbia con quella di Nostra Signora di Bonaria nel capoluogo.

Il primo passo concreto verrà fatto domani, giovedì 15, con la posa della prima pietra del chilometro zero a Olbia, alla presenza del Cardinale Arrigo Miglio.

“Siamo pronti – ha spiegato il Sindaco Truzzu – a fare la nostra parte dandovi una mano perché questo progetto possa diventare realtà”.

L’obiettivo dell’Associazione nata per delineare il cammino e attualmente presieduta dallo stesso Menne, è quello di creare un itinerario che arrivi alla Basilica di Bonaria sul sagrato della quale dovrebbe essere posta la pietra conclusiva del cammino.

“Un po’ sul modello del celebre Cammino di Santiago – ha spiegato Antonello Menne – ci piacerebbe portare avanti un progetto nato nel 2020 che si sta sviluppando in maniera molto naturale. Si tratta, proprio come accade per il celebre percorso che arriva in Portogallo o per la Via Francigena, di un cammino religioso, spirituale, ma che sarà aperto a tutti coloro che in qualche modo vogliono riscoprire se stessi”.

Una prima sperimentazione del percorso è stata fatta un anno fa e lo stesso presidente dell’Associazione per il Cammino ha avuto modo di toccare con mano l’ospitalità e il calore di tutta la Sardegna. Ma ora il progetto non si ferma. Restano da studiare i dettagli e le varie “bretelle” che consentirebbero ai pellegrini in viaggio verso Bonaria, di attraversare l’Isola non certo percorrendo la statale 131 ma entrando nel cuore di essa.

Il logo è pronto, così come il “passaporto” sul quale i pellegrini potranno far apporre il timbro nelle varie tappe che l’Associazione, nata nel 2021, sta mettendo a punto.

L’obiettivo è quello di riuscire ad avere un percorso definito entro Natale e di inaugurare la posa della pietra di fine pellegrinaggio in modo che si possa dare inizio al Cammino di Bonaria.