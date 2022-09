Bonus trasporti e abbonamenti, in fila per ore sotto il sole al Ctm point di Cagliari: studenti in rivolta

Ore di fila sotto il sole davanti al Ctm point di viale Trieste a Cagliari. Le code sono per il bonus trasporti che quest’anno si è sovrapposto al tradizionale rinnovi dell’abbonamento annuale. Tanti i disagi e le proteste

“Nella sede di viale Trieste del Ctm ogni giorno ci sono file di centinaia di persone che sotto il sole attendono di poter usufruire del bonus che lo stato ha erogato”, scrive Cristiano Buffa, “la piattaforma del Ctm non consente ne il pagamento degli abbonamenti ne l’utilizzo del bonus è scandaloso che siano cosi disorganizzati”. “In tutto il mondo si possono acquistare biglietti aerei, dei bus e quant’altro online, qui a Cagliari no”, rincara la dose Alessandro Lostia su Facebook.

“Il Governo ha decisi di aprire il sito internet per richiedere i bonus il primo di settembre e tutte le aziende italiane sono state chiamate a dover gestire questo bonus coi propri sistemi con problematiche tecniche”, spiega l’azienda, “noi per evitare che le persone non potessero usufruire del bonus le abbiamo invitate qui di persona e così le persone che hanno chiesto l’agevolazione si sono aggiunte a quelle in coda per il rinnovo dell’abbonamento che solitamente arrivavano già da agosto, ma è chiaro che molti hanno atteso settembre per poter usufruire del bonus e risparmiare. Siamo andati incontro alle esigenze degli utenti con appuntamenti e aperture straordinarie il mercoledì e il venerdì pomeriggio”.

E poi l’annuncio. “Entro venerdì o lunedì al massimo sarà possibile rinnovare l’abbinamento annuale direttamente sull’app Bus Finder e questo ci permetterà di accorciare le file”.