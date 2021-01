Paura al Poetto, fiamme alte alla Marinella: vasto incendio nel magazzino

Fiamme al Poetto alla Marinella. In corso un incendio nel magazzino della nota attività commerciale in viale Golfo di Quartu, nel cuore di viale Poetto.

Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando in corso per un incendio che si è sviluppato in un magazzino di un complesso commerciale bar, tabacchi, ristorante,

in viale Golfo di Quartu nel litorale Poetto in territorio di Quartu Sant’Elena.

Sul posto stanno operando un’APS con il supporto di un’autobotte per spegnere il rogo ed evitare la propagazione delle fiamme all’intera attività commerciale.

Sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato per quanto di loro competenza, che hanno allertato la sala operativa 115.

I Vigili del Fuoco al termine delle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza daranno il via agli accertamenti per stabilire le cause del rogo.

Le fiamme hanno coinvolto scaffalature e lo stoccaggio di prodotti e attrezzature da bar e pacchi di sigarette

Intervento in corso.