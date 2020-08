Paura nel tardo pomeriggio a Villasimius, nella zona della spiaggia del Riso. Un uomo, per cause ancora da accertare, è scivolato sulle rocce e si è ferito. L’allarme è scattato subito e sul posto è intervenuto un elicottero del 118 per soccorrere il malcapitato. L’uomo è stato recuperato e trasportato all’ospedale Brotzu: le sue condizioni, fortunatamente, non sono gravi. Se l’è cavata solo con qualche escoriazione.