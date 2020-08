Sorpreso a rubare la sabbia di quarzo a Is Arutas, tensione in spiaggia: uomo multato

Un uomo è stato sorpreso mentre stava rubando della sabbia di quarzo nella spiaggia di Is Arutas, a Cabras. Il bagnante è stato notato dalle sentinelle che, in collaborazione con la Capitaneria di porto, stanno controllando il litorale in questi giorni di grande affluenza. Ci sono stati anche momenti di tensione fra una sentinella e alcuni bagnanti. Sul posto è intervenuta immediatamente anche la Polizia locale, che ha rasserenato gli animi. Dall’episodio non sono scaturite ulteriori complicazioni e il ladro di sabbia è stato multato. Tuttavia, al momento, l’episodio è al vaglio del Coordinamento operativo del progetto di volontariato civico, come da regolamento.