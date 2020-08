I Tazenda incantano Monserrato, pienone per il concerto della band nella notte di Ferragosto

Grande successo per il concerto dei Tazenda ieri notte a Monserrato. La famosa band ringrazia: “grande emozione salire sul palco e condividere con voi la nostra musica dopo 8 mesi di assenza. Grazie Monserrato”. L’evento, inserito nel programma dell’estate monsarratina, sold out già dopo pochi giorni dalla presentazione, ha coinvolto centinaia di persone che per ore hanno cantato assieme al gruppo. “Quest’anno è la seconda volta che saliamo su questo palco con grandissima emozione – spiega l’assessora alla Cultura e allo Spettacolo Emanuela Stara – abbiamo lavorato tanto per accogliere lo spettacolo in sicurezza presso il Comparto 8”.

“Grazie a tutti per essere presenti, noi siamo orgogliosi di avere a Monserrato i Tazenda che ritornano per la seconda volta – comunica il sindaco Tomaso Locci dal palco – e che ci hanno scelto per far ripartire la musica, perché tutti coloro che lavorano in questo settore erano abbandonati, non avevano la possibilità di potersi esprimere. Noi abbiamo voluto dare questa possibilità”.