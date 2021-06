Paura a Selargius, incendio accanto a un deposito di gasolio: danni a un camion e ad un capannone

Un grosso incendio è scoppiato a Selargius in località “Biemesu”. I Vigili del fuoco, intervenuti quasi subito, hanno evitato la propagazione delle fiamme ad una struttura di un’azienda agricola e ad un serbatoio di gasolio. L’intervento dei pompieri è stato doppio: il primo rogo ha riguardato un grosso cumulo di masserizie, le fiamme hanno danneggiato anche un camioncino parcheggiato nelle vicinanze all’interno di un terreno. La squadra di pronto intervento della sede centrale del comando ha spento il rogo e bonicato l’area prima che le fiamme potessero raggiungere delle case sparse della zona

Poi, un altro rogo di vegetazione si è sviluppato alimentato dal vento e ha raggiunto l’area esterna di un’azienda agricola dove ha danneggiato parte della facciata, alcune plafoniere, il circuito delle telecamere esterne e una copertura di una struttura adibita come deposito di gasolio di proprietà dell’azienda stessa. I pompieri hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area circostante. La squadra dei Vigili del Fuoco ha operato tre automezzi e sette operatori, aiutati da una squadra di volontari della Protezione Civile del Nos. Nessuna persona è rimasta coinvolta, già avviati gli accertamenti per stabilire le cause del rogo.