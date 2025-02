La zona del quartiere di San Benedetto, compresa tra il Mercato e il teatro lirico é stata colpita da una vera e propria epidemia di furti.

Sono 6 le tentate effrazioni, negli ultimi 20 giorni, che riguardano attività commerciali e anche macchine parcheggiate lungo la strada. Tanta la rabbia e la paura dei residenti, anche per le condizioni delle strade della zona. Molte vie sono dotate di scarsa illuminazione, mentre in altre risulta addirittura assente.

La banda di vandali, ancora non identificata, per quanto non sembri costituita da professionisti, resta comunque pericolosa. I membri sono infatti individui che non si fanno scrupoli, capaci di accanirsi contro la stessa attività per 3 volte di seguito. La polizia e chi di dovere é chiamato a prendere contromisure ferree, per far sì che San Benedetto torni una zona tranquilla