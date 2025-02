“Ci sentiamo abbandonati dalle forze dell’ordine”, le parole di uno dei commercianti colpiti dall’epidemia di vandalismo a San Benedetto

Paolo Marini, proprietario di Studio Style, è uno dei commercianti bersagliati nelle ultime settimane dai ladri nell’area di San Benedetto.

“La mattina del 18 Gennaio al nostro arrivo abbiamo trovato la porta in frantumi”. Queste le parole di Marini, che grazie alle telecamere é riuscito ad avere un quadro sulla vicenda. “Le immagini immortalano un uomo che alle 5:40 ha sfondato a calci la porta, creando un grosso danno, ma non é riuscito a portare via niente di valore.” Un fatto del genere porta con sé tanta insicurezza e anche paura che possa ripetersi “ Queste persone non si fanno scrupoli, anche per pochi spicci distruggono le nostre attività”.

Le autorità sono chiamate a prendere una posizione forte in merito alla vicenda: “ Ci sentiamo abbandonati, é vero che San Benedetto non é una delle zona centrali di Cagliari, ma é necessario un intervento delle forze dell’ordine.”