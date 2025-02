Il mercato di San Benedetto: il trasferimento che non c’è .

L’ultima data ufficiale risale al 20 Gennaio 2025, ma ancora oggi il trasferimento tarda ad arrivare. Un trasferimento infinito, che destabilizza l’ambiente del mercato, gli operatori e tutti i suoi clienti, avvolti da una incertezza continua.

Il trasloco era stato inizialmente previsto per Marzo dell’anno scorso, quasi un anno dopo ancora non abbiamo date certe.

Un continui rinvio, nonostante la nuova struttura a piazza Nazzari sia pronta, provvista sia dei parcheggi che dei nuovi box.

Un ritardo che l’amministrazione non riesce a giustificare, così come non riesce a garantire la certezza che non verranno persi giorni lavorativi.

Come possiamo notare dal video molte postazioni risultano deserte, nell’attesa che qualcosa cambi in maniera definitiva

Parliamo di 144 su 179 concessionari. Dunque 30 verrano esclusi, per i debiti sui canoni delle concessioni ancora in corso con l’amministrazione comunale, resteranno momentaneamente esclusi fino a quando non regolarizzeranno le loro posizioni.