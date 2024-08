Paura a Capoterra, un violento temporale squarcia l’estate: strade come torrenti e l’incubo del passato

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Capoterra – Un violento nubifragio si è abbattuto in città, strade come torrenti, paura tra i cittadini che conoscono bene la furia dell’acqua e ciò che può succedere. Pochi minuti di pioggia sono bastati per riempire fiumi e canali che hanno, comunque, retto bene la situazione. Forti acquazzoni, intensi e localizzati: si è preannunciato così il pomeriggio di oggi, come accade, oramai, da qualche anno. L’acqua ha schiaffeggiato buona parte del territorio di Capoterra, già duramente colpito dalle alluvioni del passato, e che ha fatto tremare i residenti che hanno vissuto in prima persona quel dramma. Pochi minuti per far saltare i tombini e riversare dai monti un grosso quantitativo di acqua e fango. Per fortuna non si registrano danni a persone e cose.

Rimane alta l’allerta, quindi, per il cambiamento climatico in corso: nelle prossime ore sono attese temperature in diminuzione grazie al maestrale che, finalmente, soffierà in tutta l’Isola.