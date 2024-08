Viene morso da un ragno violino: Giuseppe muore a 23 anni, le lacrime degli amici

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

La tragedia è accaduta a Collepasso, in Salento. Un ragazzo di 23 anni, Giuseppe Russo, alcune settimane fa è stato morso ad una gamba da un ragno violino mentre faceva giardinaggio per la città per la quale lavorava. Inizialmente il ragazzo non pensavo a qualcosa di grave ma ad una semplice puntura di qualche insetto. Poi, invece, sono iniziati i fastidì e i dolori. Da quel momento è iniziato il calvario del 23enne, ricoverato al “Cardinal Panico” di Tricase e poi a Lecce.

Purtroppo però, nonostante le cure e le speranze di un’intera comunità, Giuseppe questa mattina se ne è andato per sempre dopo essere stato trasferito al Policlinico di Bari a causa dell’ aggravarsi delle sue condizioni. Sulla vicenda e sulle cause della morte sono in corso le indagini del caso da parte di medici e inquirenti. Stando alle prime analisi, si è formato un ascesso che ha mandato in necrosi la gamba e Giuseppe è morto per shock settico e insufficienza multiorgano.