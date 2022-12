Paura a Cagliari, camion finisce nella laguna di Santa Gilla: un ferito

Momenti di paura questo pomeriggio a Cagliari. Un furgone, per cause ancora da verificare, mentre percorreva via san Simone ha terminato la propria corsa nel canale di Santa Gilla. Ferito, in modo lieve, il conducente del mezzo. Sul posto la polizia municipale e i soccorritori del 118. Per estrarre il ferito dal camion sono intervenuti anche i Vigili del fuoco. Notizia in aggiornamento.