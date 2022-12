Ricerche a lieto fine a Cagliari, ritrovato il pensionato novantunenne scomparso a Pirri: “Sta bene”

C’è il lieto fine: Biagio Mulana trovato il pensionato di novantun anni scomparso a Pirri. Era uscito dal proprio appartamento di via Alessandro III durante la notte e non aveva fatto ritorno. Oggi il ritrovamento in viale Ciusa, davanti all’istituto scolastico Leonardo. L’anziano è stato ritrovato in buone condizioni di salute, a parte lo stato confusionale qualche piccola contusione a causa di una caduta. Attualmente si trova a casa sua circondato dall’affetto dei parenti che hanno vissuto in ansia le ore della scomparse.