Pastori e “diritto a rivendicare i propri diritti”, chiuso anche a Nuoro l’ennesimo provvedimento

Pastori e “diritto a rivendicare i propri diritti”: dopo i 2 processi di Sassari, oggi a Nuoro si è chiuso l’ennesimo provvedimento per i blocchi latte, per intervenuta estinzione del reato. L’avvocato difensore Appeddu: “Auspico, pertanto, che gli Enti regionali preposti, paghino immediatamente quei premi da mesi bloccati e che possono permettere alle nostre aziende agrozootecniche di poter continuare quel lavoro indispensabile per ciascuno di noi”. Ieri mattina a Sassari sono stati assolti altri due pastori per i blocchi stradali che misero in subbuglio per settimane la viabilità in diverse arterie dell’Isola. Oggi, a Nuoro, un nuovo provvedimento emesso. “Io, che difendevo uno dei 21 pastori, ho opposto nell’interesse del mio, il decreto penale di condanna e giocando sui tempi sono riuscito ad ottenere la prescrizione del reato” ha spiegato Alberto Apppeddu. “Sono contento, soprattutto in questi tempi, dove si pretende di sostituire il lavoro agricolo con palliativo come farine di insetti, o carne sintetica.

Spero si cominci a valorizzare il lavoro dei nostri pastori ed agricoltori, grazie a loro possiamo tutti quanti mangiare e mangiare sano”.