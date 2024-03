Droga in casa di un 55enne a Quartu, i carabinieri sequestrano fucili e porto d’armi.

Nelle scorse ore i carabinieri di Quartu hanno sequestrato le pistole e i fucili regolarmente detenuti da un 55enne, trovato in possesso di un assortito campionario di stupefacenti per il quale l’uomo è stato anche denunciato alla magistratura. In particolare, l’operazione nasce dal “fiuto” dei carabinieri che pensavano di dover fare una semplice notifica e, presentatisi davanti alla porta di casa dell’uomo, hanno sentito l’inconfondibile odore della marijuana appena consumata. Dal dubbio si è passati alla certezza quando il proprietario di casa ha aperto la porta ai militari. A quel punto i carabinieri hanno chiesto di poter perquisire i locali dove sono stati trovati alcuni grammi di hashish e di marjuana, alcuni flaconcini di metadone e delle piccole quantità di sostanze che le analisi potranno confermare come crack e cocaina. Immediata conseguenza della denuncia per la detenzione delle sostanze è stato il sequestro delle armi regolarmente detenute e del porto d’armi per uso sportivo.