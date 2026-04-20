Nei giorni scorsi, durante un ordinario servizio di vigilanza stradale, una pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Nuoro ha fermato una vettura con a bordo un uomo nel centro abitato di Orune. Un controllo di routine si è trasformato in un’operazione di polizia giudiziaria quando gli agenti hanno rinvenuto a bordo un’arma da fuoco e diverse munizioni.

L’atteggiamento nervoso del conducente e alcune risposte evasive durante il controllo di polizia hanno spinto gli operatori ad approfondire l’ispezione del veicolo, portando alla luce un’arma detenuta abusivamente.

Durante la perquisizione del veicolo sono state rinvenute una pistola semiautomatica calibro 9, un caricatore completo di munizionamento ed altri proiettili.

La successiva perquisizione dell’abitazione dell’uomo, già detentore di fucili per uso caccia, ha portato al rinvenimento di un’ulteriore arma, una doppietta calibro 16, detenuta senza alcun titolo.

Per tali motivi il sessantacinquenne di Orune è stato denunciato in stato di libertà e tutte le armi rinvenute sono state poste sotto sequestro per i successivi accertamenti.