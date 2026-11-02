Pasta e abbondanza come marchio di fabbrica: la storia tutta sarda di 140 Grammi



In Sardegna un piatto di pasta abbondante ha sempre voluto dire una cosa sola: in questa casa chi si siede è il benvenuto.

È da qui che parte 140 Grammi, azienda sarda con cinque sedi nell’isola. La porzione generosa non serve a saziare una sola persona, serve a dividerla e a condividerla con gli altri, e chi si siede per la prima volta in uno dei suoi ristoranti lo capisce quando arriva il piatto. Il nome, a quel punto, non ha più bisogno di spiegazioni.

La storia comincia proprio in un piccolo ristorante. L’idea richiama una scena familiare: la pasta della domenica, le porzioni abbondanti, una tavola attorno alla quale fermarsi a mangiare e chiacchierare. Portare quello spirito anche nel pranzo di un giorno qualunque o in una cena fuori è il filo conduttore della crescita del marchio nell’isola, e ormai punto di riferimento riconoscibile dei sardi.

Una spaghetteria prima di tutto

Il menu ruota intorno alla pasta. Ci sono i classici, come la Carbonara, di cui nel 2025 sono state vendute quasi 48 mila porzioni, e le ricette che nel tempo sono diventate familiari: la Carnacina, la Fumè e la Carbonara di Mare, con crema di zucchine e gamberi.

La scelta del condimento diventa anche un’occasione per confrontarsi a tavola: c’è chi torna per ordinare il proprio piatto preferito e chi sceglie di condividere per assaggiare qualcosa di diverso. Le porzioni generose lasciano spazio a entrambe le possibilità, senza imporre un unico modo di vivere il pranzo o la cena.

Accanto ai primi, il menu propone anche secondi di carne e di pesce. La pasta resta però il punto di riferimento, il prodotto intorno al quale la spaghetteria ha costruito la propria identità.

Dalla pausa pranzo alla cena in compagnia

A pranzo arrivano anche le persone che lavorano nei dintorni e cercano una pausa prima di tornare agli impegni della giornata. La sera, ai tavoli si ritrovano famiglie, coppie e gruppi di amici, insieme a chi è di passaggio e sceglie di fermarsi.

Cambiano i ritmi e le occasioni, mentre resta la stessa idea di accoglienza: un ambiente alla mano, senza formalità, in cui concedersi il piacere di stare a tavola. In alcune sedi, a questo si aggiungono le serate a tema, con appuntamenti e attività organizzati dai singoli locali.

L’abbondanza, così, diventa parte di un’esperienza più ampia: la sorpresa quando arriva il piatto, gli assaggi condivisi, le chiacchiere che accompagnano la cena.

Il piacere di mangiare insieme

Dalle prime aperture fino ai cinque ristoranti di oggi, 140 Grammi ha mantenuto una formula semplice: pasta al centro, porzioni generose e convivialità. Un modo di vivere la tavola che trova spazio tanto nella pausa di tutti i giorni quanto nelle occasioni da trascorrere in compagnia.

I locali sono aperti tutti i giorni, a pranzo e a cena. Indirizzi, orari, prenotazioni e informazioni sulle serate sono disponibili su 140grammi.com