Almeno tre furti nelle abitazioni da venerdì scorso, tutti nel rione di Pauliara. Ladri organizzati, capaci persino di disattivare gli allarmi e utilizzare attrezzature (smeriglio) per aprire le casseforti. Il consigliere Franco Magi: “Serve la collaborazione di tutti i residenti”.

In questi giorni una autentica e preoccupante escalation di furti nelle abitazioni sta colpendo la nostra comunità di Poggio dei Pini. Il rione maggiormente interessato è quello di Pauliara, dove, da venerdì scorso, si sono verificati almeno tre furti.

Uno degli episodi è particolarmente inquietante per le modalità con cui è stato compiuto.

In pieno giorno, tra le 16.00 e le 20.00, i malviventi sarebbero entrati in una proprietà passando attraverso il lotto confinante, anch’esso abitato, dopo aver squarciato la rete di recinzione.

Una volta all’interno dell’abitazione, avrebbero messo a soqquadro le stanze alla ricerca della cassaforte, riuscendo infine ad aprirla utilizzando uno smeriglio. Sarebbero riusciti persino a disattivare il sistema di allarme.

Altri due furti si sarebbero verificati, sempre negli ultimi giorni, nello stesso rione.

Le modalità descritte fanno pensare all’azione di malviventi particolarmente organizzati, attrezzati e probabilmente esperti nei furti in abitazione. Saranno naturalmente le forze dell’ordine ad accertare se gli episodi siano riconducibili agli stessi responsabili.

Magi, molto attento alle dinamiche di Poggio dei Pini, riflette sulla situazione: “Poggio dei Pini è grande 600 ettari, impossibile controllare ogni strada e abitazione.

Occorre essere realisti. È caratterizzato da centinaia di abitazioni, numerose strade, aree verdi e proprietà spesso circondate dalla vegetazione.

Pensare che sia possibile garantire un controllo continuo e capillare dell’intero territorio è semplicemente irrealistico. Le forze dell’ordine e la Cooperativa, attraverso il servizio di vigilanza, stanno facendo il possibile, ma davanti a episodi di questa natura occorre uno sforzo collettivo.

Non chiediamo ai residenti di improvvisarsi investigatori, né tantomeno di affrontare persone sospette.

Chiediamo qualcosa di molto più semplice, ma potenzialmente decisivo: prestare la massima attenzione a ciò che accade intorno alle nostre abitazioni.

Un’automobile che effettua ripetuti passaggi senza apparente motivo, persone che si introducono in proprietà altrui, rumori anomali o movimenti insoliti possono rappresentare elementi utili da segnalare tempestivamente.

Non significa sospettare di chiunque, ma contribuire con responsabilità alla sicurezza della comunità.

È importante non intervenire personalmente, non esporsi a rischi e non diffondere accuse o sospetti infondati sui social. La tempestività delle segnalazioni può fare la differenza.

Poggio dei Pini è una comunità, non soltanto un insieme di abitazioni. E una comunità deve sapersi proteggere attraverso la collaborazione, la solidarietà e l’attenzione reciproca.

Nell’immediato, in attesa che le indagini consentano di individuare i responsabili, una rete di residenti attenti, responsabili e pronti a segnalare situazioni anomale può rappresentare un aiuto prezioso per le forze dell’ordine.

Non lasciamo soli i nostri vicini. Non voltiamoci dall’altra parte.

Difendiamo insieme la tranquillità di Poggio dei Pini”.