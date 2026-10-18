“Quartu Sensoriale. Arti, Passi, Sapori”

Dal 16 ottobre al 4 novembre 2026, un viaggio gratuito tra cultura, paesaggi, sapori e antichi saperi

Quartu Sant’Elena si racconta attraverso i suoi luoghi, le sue tradizioni e le sue comunità. Dal 16 ottobre al 4 novembre 2026 prende vita “Quartu Sensoriale. Arti, Passi, Sapori”, il calendario di eventi promosso dall’Associazione Ichnusae per accompagnare cittadini e visitatori in un’esperienza autentica e partecipata del territorio.

La manifestazione mette insieme letteratura, archeologia, paesaggio, musica, artigianato e gastronomia. Ogni appuntamento diventa un modo diverso per entrare in contatto con l’identità della Sardegna: ascoltando una leggenda, visitando un sito storico, imparando un gesto artigianale, preparando una ricetta tradizionale o percorrendo la costa alla ricerca delle tracce lasciate dal tempo.

Un territorio da conoscere con tutti i sensi

Il percorso si apre venerdì 16 ottobre alla Casa Museo Sa Dom’e Farra con il racconto della leggenda di Capitana e la presentazione del libro “Terra Mala” di Giovanni Follesa e Rossana Copez. Da qui prende avvio un racconto corale che attraversa il mare e l’entroterra, la memoria e la creatività.

I tour “Dune, scogliere e tracce di mare” porteranno il pubblico alla batteria “Carlo Faldi” di Is Mortorius e allo storico fortino di Acqua Mala, a Cala Regina. Gli itinerari “Pietre di costa” condurranno invece al Nuraghe Diana e alla Villa Romana di Sant’Andrea, offrendo nuove chiavi di lettura del patrimonio archeologico quartese.

Il programma dedica ampio spazio anche alle esperienze legate alla Marina di Capitana, alle antiche tonnare, ai fortini della Seconda guerra mondiale e alla tradizione dei nodi marinari. Con “Officina d’autunno in vigna: dalla pianta al calice”, i partecipanti potranno inoltre vivere un’esperienza tra i filari e conoscere più da vicino le fasi della vendemmia e la cultura del vino.

Mani, musica e sapori della tradizione

Il saper fare sarà protagonista dei laboratori dedicati ai Pastissus, ai Malloreddus e a Su Moddizzosu, occasioni concrete per riscoprire ricette, tecniche e significati della cultura alimentare sarda. “Intrecci di mare” sarà dedicato alla cesteria in giunco, mentre “Filigrana, l’oro e l’argento della tradizione” avvicinerà il pubblico alle tecniche di base dell’oreficeria e al legame tra filigrana e abito sardo.

La musica e il movimento completeranno il racconto con il laboratorio di ballo sardo dell’associazione “Città di Quarto 1928” e con il concerto del gruppo Cuncordia a Launeddas nel sagrato di Santa Maria degli Angeli a Flumini.

Letteratura e cultura del cibo torneranno a incontrarsi nella presentazione del libro “Grazie Deledda e il cibo”, con il giornalista, autore e gastronomo Giovanni Fancello: un viaggio tra le opere di Grazia Deledda, la memoria e i dolci legati alla commemorazione dei defunti. A chiudere il calendario sarà “Mani nella terra”, esperienza pratica nell’orto tra verdure di stagione e biodiversità agricola.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti.

Il calendario degli appuntamenti

DATA E ORA APPUNTAMENTO E LUOGO

Venerdì 16 ottobre, ore 18:30 Leggenda di Capitana e presentazione di “Terra Mala”

Casa Museo Sa Dom’e Farra, Via Eligio Porcu 143, Quartu Sant’Elena

Martedì 20 ottobre, ore 15:00 “Profumi di festa: i dolci quartesi”. Laboratorio sui Pastissus

Ristorante Su Meriagu, Via Rimini 1, Quartu Sant’Elena

Giovedì 22 ottobre, ore 16:00 “Dune, scogliere e tracce di mare”. Tour alla batteria “Carlo Faldi”

Is Mortorius. Ritrovo in Via dei Pioppi, Quartu Sant’Elena

Venerdì 23 ottobre, ore 16:00 Tour guidato a Cala Regina e al fortino di Acqua Mala

Ritrovo SP17, km 14+500. Navetta da Via Austria, fronte Eurospin

Venerdì 23 ottobre, ore 20:30 Laboratorio di ballo sardo

Casa Museo Sa Dom’e Farra, Via Eligio Porcu 143, Quartu Sant’Elena

Sabato 24 ottobre, ore 10:30 “Pietre di costa”. Visita archeologica al Nuraghe Diana

Via dei Tigli, Quartu Sant’Elena

Sabato 24 ottobre, ore 19:00 Concerto del gruppo Cuncordia a Launeddas

Sagrato di Santa Maria degli Angeli, Flumini

Domenica 25 ottobre, ore 10:30 “Officina d’autunno in vigna: dalla pianta al calice”

Cantine Fraponti, Via Fra Ponti 24. Navetta ore 09:45 da Via Austria 4

Domenica 25 ottobre, ore 15:00 “Capitana, il porto e la sua storia”

Marina di Capitana. Navetta da Via Austria 4, fronte Eurospin

Martedì 27 ottobre, ore 16:30 “Mani in pasta”. Laboratorio di Malloreddus

Ristorante Su Meriagu, Via Rimini 1, Quartu Sant’Elena

Mercoledì 28 ottobre, ore 16:30 “Intrecci di mare”. Laboratorio di cesteria in giunco

Ristorante Su Meriagu, Via Rimini 1, Quartu Sant’Elena

Giovedì 29 ottobre, ore 17:00 “Filigrana, l’oro e l’argento della tradizione”

Biblioteca Minoranze Linguistiche, Ex Convento dei Cappuccini, Via Brigata Sassari

Venerdì 30 ottobre, ore 19:00 Presentazione del libro “Grazie Deledda e il cibo”

Ristorante Su Meriagu, Via Rimini 1, Quartu Sant’Elena

Sabato 31 ottobre, ore 10:30 “Pietre di costa”. Visita alla Villa Romana

Ritrovo in Via Bellaria 16, Sant’Andrea, Flumini di Quartu Sant’Elena

Martedì 3 novembre, ore 15:00 “Mani in pasta”. Laboratorio di pane tradizionale Su Moddizzosu

Ristorante Su Meriagu, Via Rimini 1, Quartu Sant’Elena

Mercoledì 4 novembre, ore 10:00 “Mani nella terra”. Esperienza pratica nell’orto

Orto Giardino Mariposa De Cardu, Via dell’Acqua, Quartucciu

Informazioni e prenotazioni

Associazione Ichnusae | @Ichnusae | ichnusae.it/eventi |

Ingresso gratuito con prenotazione gratuita consigliata per i laboratori e i tour.

Per prenotare clicca qui ichnusae.it

Siamo anche su Facebook e Instagram