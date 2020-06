Passeggero con febbre a 38, scattano procedure anticovid: traghetto Tirrenia bloccato a Cagliari

Passeggero della Tirrenia con la febbre a 38. Scattano a Cagliari le procedure anti covid: la nave sarà sanificata e la cabina occupata dall’uomo rimarrà fuori servizio. Il passeggero si trova ancora a bordo e gli è stato fatto il tampone, mentre tutti gli altri passeggeri sono scesi con un’oretta di ritardo sui tempi previsti.

La notizia l’ha pubblicata l’ex deputato Mauro Pili: “Sospetto covid 19 a bordo nave Tirrenia – nave è rimasta a lungo bloccata davanti alla costa di Quartu per valutare il da farsi. L’imbarcazione è appena entrata in porto e si stanno attendendo le valutazioni sul caso sospetto”.