Entrano nella fase operativa le nuove rotte della continuità territoriale aerea da e per la Sardegna. A partire da questo fine settimana sono infatti sono stati messi in vendita i biglietti relativi alle cinque rotte per le quali sono pervenute offerte, segnando un passaggio fondamentale verso l’avvio del nuovo modello di servizio, che entrerà pienamente a regime con l’inizio della stagione IATA Summer, il 29 marzo 2026.

Ecco lo schema della continuità territoriale aerea a partire dal 29 marzo 2026:

Cagliari – Roma Fiumicino: Aeroitalia (nuova continuità territoriale, servizio senza compensazione economica)

Cagliari – Milano Linate: Aeroitalia (nuova continuità territoriale)

Olbia – Roma Fiumicino: Aeroitalia (nuova continuità territoriale, servizio senza compensazione economica)

Olbia – Milano Linate: (nuova continuità territoriale, servizio senza compensazione economica)

Alghero – Roma Fiumicino: (nuova continuità territoriale)

Alghero – Milano Linate: ITA Airways (servizio garantito tramite proroga del vecchio regime, in attesa di nuova gara dedicata)

“La nuova continuità territoriale introduce miglioramenti significativi rispetto al sistema precedente – commenta l’assessora dei Trasporti Barbara Manca -. In primo luogo, una riduzione netta delle tariffe: i residenti e gli aventi diritto possono oggi acquistare un biglietto di andata e ritorno con un risparmio medio di circa 30 euro a persona, che diventa pari o superiore ai 100 euro per una famiglia di quattro persone. Un risultato tutt’altro che scontato, ottenuto nel rispetto delle regole europee e in un contesto internazionale complesso, caratterizzato da forte concorrenza e carenza di aeromobili”.

“Accanto alla riduzione dei prezzi – prosegue Manca – il nuovo modello garantisce un numero complessivo maggiore di frequenze, una migliore distribuzione degli orari e, soprattutto, un ampliamento delle categorie agevolate: oltre ai residenti, beneficiano delle tariffe calmierate anche i parenti dei residenti e i lavoratori, per l’intero arco dell’anno, rafforzando il diritto alla mobilità e rispondendo a esigenze reali di studio, lavoro e relazioni familiari”.

Per quanto riguarda la rotta Alghero–Milano Linate, non coperta in questa fase dalla nuova gara, il collegamento è stato messo in sicurezza grazie alla proroga del servizio esistente. ITA Airways continuerà dunque a garantire la tratta fino al termine della stagione IATA Summer prevista per fine ottobre. Nel frattempo, la Regione provvederà alla pubblicazione di un nuovo bando dedicato, con l’obiettivo di allineare anche questo collegamento agli altri cinque del nuovo assetto di continuità territoriale.

Resta inoltre aperta, per circa un mese e comunque fino alla conclusione definitiva delle procedure di gara, la possibilità per altri vettori di aderire al servizio senza compensazione economica, come già avvenuto per tre rotte. Una scelta che, oltre a rafforzare il servizio, consente alla Regione di liberare risorse pubbliche da destinare ad altre politiche per la mobilità.

La compagnia che opererà sulle cinque rotte assegnate ha già avviato un importante lavoro di potenziamento dei servizi a favore dei passeggeri, siglando accordi di interlinea con alcuni dei principali vettori internazionali, tra cui Air France, KLM, Delta e Qatar Airways. Sui siti delle compagnie è già possibile effettuare prenotazioni uniche per i viaggi in prosecuzione da Roma e Milano, riducendo il rischio di perdere le coincidenze internazionali e migliorando sensibilmente l’esperienza di viaggio.

È infine previsto un breve periodo di allineamento tecnico dei sistemi di vendita alle nuove categorie equiparate, in particolare per quanto riguarda i parenti dei residenti e i minori fino a 14 anni (attualmente la scontistica online è applicata fino ai 12 anni). La compagnia e la Regione Sardegna comunicheranno presto le modalità di accesso alle tariffe agevolate da osservare in questa fase transitoria.

“Con la messa in vendita dei biglietti – sottolinea l’assessora Barbara Manca – si chiude una fase lunga e complessa e si apre finalmente una stagione nuova per la continuità territoriale aerea. Abbiamo costruito un servizio più conveniente, più inclusivo e più stabile, che tutela il diritto alla mobilità dei sardi e rafforza le connessioni dell’Isola con il resto del Paese e con il mondo e lo abbiamo fatto in un contesto internazionale del mercato aereo molto sfavorevole, vista la carenza di aeromobili e la saturazione degli slot aeroportuali. Siamo riusciti a far prevalere il principio del diritto alla mobilità che per un’Isola è irrinunciabile e insostituibile. Centrato questo obiettivo, concentreremo i nostri sforzi sul miglioramento di tutti gli strumenti accessori della mobilità aerea su cui la Regione Sardegna ha il potere di incidere, dai rimborsi ai passeggeri alle nuove rotte. Ora che con la continuità aerea abbiamo messo in sicurezza l’infrastruttura principale, anche queste ultime azioni saranno più semplici ed efficaci”.