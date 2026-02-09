Mattinata concitata sulla Statale 613 Lecce-Brindisi. Una banda di 4 persone ha assaltato un furgone portavalori utilizzando kalashnikov e sparando anche contro le forze dell’ordine intervenute sul posto.

Stando a quanto ricostruito, i 4 hanno hanno messo di traverso un camion di traverso in mezzo alla carreggiata e gli hanno dato fuoco. Sono giunti sul posto con auto blu con il lampeggiante fingendosi agenti di scorta per avvicinare i vigilantes senza destare sospetti. Dopodiché hanno costretto le guardie a scendere dal mezzo e utilizzato dell’esplosivo per farlo saltare in aria. Sul posto sono arrivati dopo pochissimo i carabinieri: la loro auto è stata raggiunta da alcuni colpi ma fortunatamente non si registrano feriti.

Da quanto risulta sono stati già fermati due presunti componenti del commando nella zona della campo sosta Panareo sulla Lecce-Taranto, strada statale 7 ter.