È previsto per oggi pomeriggio l’intervento di Papà Leone XIV al Gemelli di Roma per la rimozione di un nodulo polmonare. Un’operazione annunciata dallo stesso Pontefice domenica mattina durante il consueto Angelus. Un annuncio imprevisto che ha destato preoccupazione nei fedeli di tutto il Mondo. Come precisato dallo stesso Santo Padre, il nodulo è circoscritto e, su consiglio dei medici, ha deciso di affrontare quanto prima l’intervento.

“Siamo abituati ad avere i pontefici qui al Gemelli ma è sempre un giorno speciale quando arriva il Papa”, le parole all’Adnkronos del dottor Francesco Tassone, dermatologo del Policlinico Gemelli. “Francesco l’abbiamo visto spesso, soprattutto l’ultimo periodo. Per papa Leone è la prima volta qui e per fortuna non credo che resterà molto. L’intervento sarà breve, durerà circa un’oretta e mezza e penso che il Santo Padre verrà dimesso presto, si parla di una settimana ma potrebbe uscire anche prima”.

Il cardinale Reina presiederà la recita del rosario nella Cappella San Giovanni Paolo II del Gemelli per stare accanto al Santo Padre insieme a tutti i fedeli in questo delicato momento.