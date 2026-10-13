Cagliari, blatte enormi terrorizzano gli studenti: ancora insetti al De Sanctis-Deledda, “sembrano un cane corso”. Alcune sono morte altre invece vive e volano da una parete all’altra dell’edificio. Ennesimo disagio nelle scuole del capoluogo sardo, sono gli studenti a documentare quanto avviene tra una lezione e l’altra: blatte morte sul pavimento e nelle pareti spuntano quelle vive e in grado di volare. Una di queste viene notata da un gruppo di ragazzi che, armati di una pallina di carta, tentano di catturare l’animale indesiderato: niente da fare, la blatta, colpita lievemente, si mette in volo scatenando urla tra i ragazzini e le ragazzine che scappano via. Disinfestazione fai da te senza successo, insomma, “un cane corso sembra” escalma un ragazzo per la blatta enorme notata sul muro e la protesta continua: dopo giorni di sciopero si preannuncia una nuova presa di posizione da parte degli studenti che chiedono di debellare, definitivamente, gli intrusi dalla scuola.