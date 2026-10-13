Monserrato, nel museo del volo ci saranno anche i modelli degli aerei militari e civili, tra cui i primi aerei postali e civili Airone che partivano proprio dall’aeroporto della città: un tuffo nella storia che diventerà parte viva del museo che sorgerà nell’hangar in fase di riqualificazione. In attesa del museo, questa mattina è stata donata la riproduzione fedele del modello del Sergente Maggiore Ferruccio Serafini, pilota che nel 1943 perse la vita difendendo Cagliari e Monserrato dai bombardamenti americani realizzato dall’Associazione Quattro Mori.

La storia che non deve essere dimenticata, uomini e donne che morirono per difendere la Sardegna dai nemici, dalle bombe e dalla guerra che seminò morte e distruzione tra tanti civili innocenti.

Nello scontro aereo del 1943 Serafini “riuscì ad abbattere tre caccia americani, e quando esaurì le munizioni scelse di speronare un quarto aereo nemico, sapendo il rischio che correva. Non riuscì a lanciarsi e morì nell’impatto. Un atto di coraggio e sacrificio che merita di essere ricordato” spiega il sindaco Tomaso Locci.

“L’Associazione Quattro Mori non si occupa solo di questa storia: realizza modellini di altissima qualità di velivoli militari della Prima e Seconda Guerra Mondiale, corazzate, sommergibili e molto altro. Li avevamo già incontrati durante i Monumenti Aperti, dove avevano presentato oltre 300 modelli. Oggi sono venuti a suggellare un rapporto che guarda al futuro.

Si rendono disponibili a organizzare mostre nella nostra città e, soprattutto, a partecipare con esposizioni stabili al Museo del Volo che aprirà nell’hangar di Monserrato, il cui completamento è previsto entro Natale 2027 grazie ai finanziamenti PNRR. Le mostre includeranno modellini di aerei militari e civili, tra cui i primi aerei postali e civili Airone che partivano proprio dall’aeroporto di Monserrato. Un tuffo nella storia che diventerà parte viva del nostro museo.

Ci hanno anche proposto di coinvolgere le scuole, spiegando ai ragazzi come si costruiscono questi modelli e trasmettendo loro un pezzo di storia autentica dell’aeronautica militare italiana. Un’occasione educativa e culturale di grande valore”.

L’appuntamento di oggi è stato possibile grazie all’assessore Piergiorgio Massidda, “ormai punto di riferimento per tutto ciò che riguarda la storia e le vicende dell’aeroporto militare, e l’assessore Saverio De Roma” che ha “accompagnato e presentato questi due ospiti, rendendo possibile questo bel momento. Il Museo del Volo di Monserrato si arricchisce già di contenuti e di entusiasmo”.