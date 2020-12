Paolo Truzzu a Radio Casteddu: “Senso unico in viale Marconi? Oggi miglioramenti”

“Senso unico in viale Marconi? Sta migliorando”. Così il sindaco Paolo Truzzu a Radio Casteddu. “Era necessaria una comunicazione più dura all’inizio. Ora conosciamo meglio la malattia, necessario un tipo di comunicazione differente. Oggi un leggero aumento, ma i contagi sono attestati sotto i mille. Zedda? O vive in un’altra città o è convinto che ci sia una persecuzione nei suoi confronti e ha la convinzione che tramiamo contro lui. Noi stimo portando avanti le opere che avevano un senso. Io non mi intesto le opere degli altri, ma alla gente interessa l’opera realizzata a prescindere da chi l’abbia fatta. Ci sono cose in continuità altre che abbiamo dovuto digerire per non perdere finanziamenti importanti che non potevano sfuggirci e anche se non le ho condivise come le piste ciclabili e la metro per il Poetto, l’avrei fatta per Sestu o cmq per l’area vasta.

Viale Marconi. “Se l’esperimento fallisce lo abbandoniamo. Oggi ho visto alcuni filmati che mi fanno pensare che la situazione sia migliorata, vediamo la settimana prossima. In futuro vedremo partire la metropolitana leggera, nel tratto Bonaria-Matteotti e la passeggiata sul lungomare fino a Sant’Elia.

Il tunnel sottomarino in via Roma. “Dal punto di vista trasportistico serve a poco. Ma sarà utile per avvicinare la Marina al mare e i portici così potremo trasformare la città. E’ una sfida importante con un impatto economico importante, ma richiede fondi strutturali di Governo e Regione, Zedda è contrario? Lui non è un ingegnere”.