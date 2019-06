Paolo Truzzu, la destra moderna sulle orme di Delogu: ecco chi è il nuovo sindaco di Cagliari. Ha vinto al primo turno di un soffio sopra il 50 per cento, fa ritornare il centrodestra alla guida del Comune di Cagliari dopo otto anni passati all’insegna dell’era di Massimo Zedda. Un successo che Paolo Truzzu, 46 anni, ha coltivato con calma, negli anni, sognando e preparando questa clamorosa rivincita di una coalizione che aveva governato la città per vent’anni restando poi al palo. Sulle orme di Mariano Delogu, che fu uno dei sindaci più amati della storia, che non a caso proveniva come lui da An e da quella destra vera, mai nascosta, diventata poi sempre più moderna e popolare. Truzzu ha il suo modello nella città made in Delogu, la chiamavano “giunta dei girdinetti” ma ripulì Cagliari come uno specchio, al contrario della città sporca di oggi. Grande tifoso del Cagliari sin da bambino, serio e onesto sin da quando frequentava il liceo Dettori, pragmatico, ma i una parola fuori posto, ma molto deciso nelle sue idee.

Sposato con Alessandra, ha due figlie che sono state in campagna elettorale bersaglio di critiche nei suoi confronti: Truzzu per difendersi ha dovuto usare gli artigli social. Social che coltiva da anni con attenzione. Ha lavorato nel campo dell’energia e delle telecomunicazioni, del pubblico, poi diventando consigliere regionale. Un legame forte con Giorgia Meloni, che l’ha preso per mano nell’ultimo giorno di campagna elettorale. Ora il suo primo atto sarà “una pulizia straordinaria di questa Cagliari mai così sporca come in questi giorni”. Poi gli spettacoli all’Anfiteatro, i parcheggi di nuovo nel cuore della città, i minibus elettrici. Lo attende al varco la nuova giunta, un puzzle non facile da comporre, e una sfida enorme: riportare Cagliari ai fasti di Mariano Delogu.

jacopo.norfo@castedduonline.it