Paolo Palumbo superstar, il giovane malato di Sla sul palco di Sanremo

Paolo Palumbo parteciperà al prossimo festival di Sanremo, ma da ospite. Il giovane sardo malato di Sla ha tentato di entrare nella gara con la canzone “Io sto con Paolo” interpretata da Cristian Pintus, ma non ce l’ha fatta. Ma Amadeus ha comunque voluto Palumbo sul palco, “prenotandolo” per una delle cinque serate. “Dentro di me solo gratitudine ed emozioni indescrivibili. Il mio brano non ha passato le selezioni di Sanremo Giovani, ma il grande Amadeus mi ha invitato come ospite sul più grande palcoscenico italiano durante una delle cinque serate del Festival”, racconta Palumbo. Amadeus l’ha invitato a “prepararsi l’abito”.

“Io gli ho risposo che è già pronto”, aggiunge, felice, Palumbo.