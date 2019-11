Ladri scatenati a Cagliari. Numerosi i colpi messi in atto in città per il ponte di Ognissanti. Tra tutti spicca un furto a Pirri, zona via Toti/piazza Italia, nel corso del quale i malviventi hanno smurato una cassaforte e portato via parecchi preziosi. Il bottino, spiega la polizia, è ancora da quantificare. Ad accorgersi del furto il proprietario al rientro. Sul posto anche la polizia scientifica.