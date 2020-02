Paolo Palumbo, sorpresa sulla nave per la Sardegna: “Il comandante ha messo la mia canzone”

Sul palco dell’Ariston è stata la superstar indiscussa della seconda serata, riuscendo a far commuovere e riflettere milioni di italiani. Paolo Palumbo, lo chef sardo colpito dalla Sla, ha fatto conoscere a tutti la sua canzone composta e “cantata” con gli occhi. Oggi, la nave partita da Genova ha attaccato in Sardegna. A bordo c’era anche lui, il 22enne “guerriero”. E le sorprese a bordo non sono certo mancate: “Il comandante ha dato a tutti i passeggeri la notizia della mia presenza e riprodotto la canzone ‘Io sono Paolo’ negli altoparlanti”, racconta Palumbo con un post sulla sua pagina ufficiale di Facebook. Le centinaia di persone che hanno viaggiato dalla Liguria alla Sardegna, quindi, hanno scoperto della speciale presenza di Palumbo attraverso la viva voce del comandante. Una sorpresa, in tutti i sensi, in primis per lo chef.

“Il vostro affetto mi da la forza per combattere sempre di più. Sto scendendo dalla nave che mi ha portato a casa dopo che le onde del mare mi hanno cullato, e ad ogni onda mi è tornato in mente un ricordo di questa settimana unica”.