Barracca Manna, riaperta al pubblico l’area verde di via Fellini-via Delle Felci
La chiusura si era resa necessaria per la presenza di favi di Vespa orientalis che non ne rendevano sicura la frequentazione: terminata la disinfestazione nell’area pubblica, altri nidi sono stati rinvenuti in alcune aree private limitrofe al parchetto.
Nei giorni scorsi il completamento dell’intervento di disinfestazione in queste ultime e gli ulteriori controlli nell’area pubblica per il via libera alla riapertura.
Lo spazio è quindi nuovamente fruibile secondo i consueti orari, tutti i giorni dalle 6 alle 21.45