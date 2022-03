Tutti pazzi per il padel, a Quartu sì a due nuovi campi nello sporting club di via Tharros

Il padel cresce a Quartu Sant’Elena, e due nuovi campi saranno presto realizzati nello sporting club di via Tharros. Gli uffici dell’Edilizia privata del Comune hanno rilasciato il permesso di costruire in sanatoria due pavimenti in calcestruzzo per realizzare i campi all’associazione sportiva dilettantistica che, da anni, ha già vari campi da tennis a poca distanza dal centralissimo viale Europa. Sono già diverse le associazioni e i gruppi che danno la possibilità di prenotare i campi per cimentarsi con le famose “padelle” a colpi di “blackspin” e “vassoi”. Sarà compito della società sportiva, ovviamente, dotare i campi di reti e pareti trasparenti. Si tratta di un ampliamento delle attività sportive dell’associazione nata grazie ai denari stanziati in occasione dei mondiali di Italia ’90. In via Tharros la prima pietra è stata posata nel 1995 e, per più di vent’anni, l’unica possibilità era quella di giocare a tennis.

Tra non molto, invece, spazio anche a uno sport, il padel, diventato ormai di moda praticamente ovunque anche in Sardegna.