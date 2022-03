Cagliari, più sicurezza per i pedoni a Pirri: nuovo attraversamento in via Vesalio

Strade più sicure a Pirri. Verso la conclusione i lavori per il nuovo attraversamento pedonale di via Vesalio a Pirri. Nel novembre scorso il Consiglio della Municipalità, aveva votato all’unanimità un documento del consigliere Riccardo Cabras sulla messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali della linea della metropolitana di superficie.

“Finalmente si sta avviando alla conclusione l’intervento sull’attraversamento pedonale in via Risorgimento angolo Via Vesalio, da sempre privo di marciapiede e ostacolato dal guardrail”, scrive oggi Cabras nel proprio profilo Facebook, “avremo maggiore sicurezza per i pedoni e la realizzazione dello scivolo per persone con disabilità o per il passaggio di carrozzine”.