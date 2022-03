A Quartu corso gratis in sardo per diventare make up artist: l’idea del Comune

Imparare a leggere, scrivere e interagire anche nell’ambito dei contesti lavorativi o di svago usando la lingua sarda. Questo è l’obiettivo dei corsi di formazione che partiranno a fine in mese in città gestiti dall’associazione Sa Bertula Antiga per conto del Comune. Oltre alla didattica in aula, è previsto anche un originale corso di Nail Art e Make Up Artist in lingua sarda. Potranno partecipare tutti i cittadini, senza vincoli d’età. Le iniziative, inquadrate nel progetto “Su Sardu in Cuartu”, comprendono anche appuntamenti culturali di rilievo in programma all’interno di una Rassegna Letteraria in sardo: si parte Mercoledì 23 marzo all’ex Convento Cappuccini con la presentazione di “Rio Mannu” Il sardo come lingua corrente, versatile e viva, da utilizzare quotidianamente nei contesti più vari: dagli uffici ai luoghi istituzionali, nell’ambito culturale come nei momenti di svago. Dopo l’importante Simposio che ha riunito in città i maggiori esperti di lingue minoritarie in Europa, ecco un nuovo step del progetto “Su sardu in Cuartu”, programma di iniziative finanziate da Regione e Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma della legge 482/99, per la rivitalizzazione degli idiomi locali. In programma corsi base ed avanzati di lingua sarda, ma anche appuntamenti letterari, con la presentazione di diversi libri in limba, spaziando tra le diverse varietà alloglotte della nostra isola. Previste anche originali iniziative sperimentali con interessanti risvolti professionali, come il Corso per Make up artist interamente svolto in lingua sarda. Tutte le iniziative si svolgeranno presso l’ex Convento Cappuccini in via Brigata Sassari. I corsi di lingua si svolgeranno presso la Biblioteca delle Minoranze Linguistiche, (ex Convento) a partire dal 26 marzo. In programma due corsi: uno per principianti e l’altro per chi ha uno stadio di avanzamento acquisito nella conoscenza della lingua. Ci si potrà iscrivere compilando un modulo scaricabile dal sito comunale e inviandolo agli indirizzi mail cursusardu@tiscali.it ufitziulinguasarda2@gmail.com . Per il primo corso, quello BASE, non si richiede nessuna competenza né attiva né passiva. La metodologia sarà quella CLIL, ovvero dell’immersione linguistica (le lezioni saranno tenute in sardo). La durata: 30 ore, n.12 lezioni di 2,5 ore ciascuna, una volta a settimana ( il lunedì dalle ore 17.00 alle ore 19.30 in presenza, presso la biblioteca delle lingue minoritarie, Ex Convento dei Cappuccini, Via Brigata Sassari n. 6 – Quartu S. Elena) Il programma delle lezioni sarà il seguente: -Legislazione in materia di minoranze linguistiche: tutela e pianificazione -Lingua sarda tra oralità e scrittura: storia della lingua sarda e geografia linguistica, lettura dei primi documenti, dalle lingue di sostrato al sardo contemporaneo -Fonetica e ortografia: norme di riferimento per l’ortografia del sardo, alfabetizzazione, lettura e conversazione -Percezione sociolinguistica del sardo: registri linguistici, linguaggio giuridico-amministrativo -Grammatica-Cenni di pragmatica e linguistica testuale, traduttologia -Lingua sarda e pubblica amministrazione.