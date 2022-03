Ottiene il reddito di cittadinanza senza averne diritto: 36enne rom denunciata a San Sperate.

Ieri a San Sperate i carabinieri hanno denunciato per indebita percezione del reddito di cittadinanza una 36enne di origine Rom, lì residente, disoccupata e con diverse precedenti denunce a carico. I militari hanno ricostruito come la donna al fine di ottenere il beneficio avesse fornito false dichiarazioni all’atto della presentazione della domanda in Comune e come avesse nel tempo continuato a percepire gli assegni mensili, fino agli accertamenti a posteriori svolti dai carabinieri. Sarà ora ben difficile per l’erario essere risarcito di quanto indebitamente percepito dalla donna che non possiede nulla che possa essere pignorato e che quei soldi li ha ampiamente esauriti.